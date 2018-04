26-Jährige schneidet Lover mit Gartenschere Penis ab

Brenda B. und ihr Freund Sergio F. aus Argentinien drehten ein heißes Sex-Tape und vereinbarten, das Schmuddelvideo nur für den persönlichen Gebrauch zu verwenden. Niemand sollte je die erotischen Aufnahmen zu Gesicht bekommen.

Doch der 40-Jährige war von dem Filmchen offenbar so angetan, dass er damit vor seinen Kumpels prahlte. Als seine Freunde sich selbst von dem Sex-Tape ein Bild machen wollten, zögerte Sergio F. nicht lange und zeigte es ihnen.

26-Jährige fühlte sich verletzt

Es kam, wie es kommen musste und seine Freundin Brenda bekam von der Aktion Wind. Die 26-Jährige fühlte sich laut "Daily Mail" daraufhin von ihrem Partner Sergio so verletzt und hintergangen, dass sie das nicht auf sich sitzen lassen wollte.

Die Architektin entschloss sich bittere Rache zu nehmen. Während der 40-Jährige schlief, richtete Brenda im November 2017 ein Blutbad an. Sie griff zu einer Gartenschere und schnitt Sergio F. den Penis ab - "heute.at" berichtete über den Vorfall.

Blondine schneidet Lover im Schlaf den Penis ab

Nun hat sich die mutmaßliche Täterin zu der grausamen Bluttat geäußert. "Ich habe ihm seinen Penis abgeschnitten, aber nicht komplett. Ich habe ihn nur verletzt", erklärte die 26-Jährige gegenüber der "Daily Mail".

"Wollte nicht, dass etwas passiert"

Als Brenda das viele Blut im Bett sah, dürfte sie in Panik geraten sein. Sie holte Hilfe, um ihren Freund zu retten. Der 40-Jährige wurde nach der Attacke sofort in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert. Um am Leben zu bleiben, benötigt Sergio noch heute Operationen.

"Ich wollte nicht, dass etwas passiert", so Brenda. Die 26-Jährige wird sich nun wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht verantworten müssen. Ob der Penis von Sergio F. komplett wieder hergestellt werden kann, ist nicht bekannt.

(wil)