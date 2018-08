Brigitte Macron tanzt und kuschelt fremd

Oh là là! Frankreichs First Lady Brigitte Macron schwingt ausgelassen da Tanzbein auf offener Straße. Doch der Mann, der sie da so herumwirbelt, ist nicht ihr Gatte Emmanuel.

Brigitte stiehlt Macron die Show

Die 45-Jährige feiert nämlich in High Heels und rosafarbenem Kleid mit den Einwohnern von Bormes-les-Mimosas. Dabei wird sie von Passanten und Schaulustigen bejubelt.

Hintergrund der ganzen Sache: Im Süden Frankreichs wird die Befreiung des kleinen Städtchens während des zweiten Weltkriegs gefeiert. Für diesen Anlass schauten auch der französische Präsident und seine Ehefrau bei den Bewohnern vorbei. Jedoch stahl Brigitte ihrem Emmanuel die Show. Die Einwohner luden sie nach nur wenigen Augenblicken zu einem Tänzchen ein und nutzten den Besuch für unzählige Selfies mit der First Lady.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(slo)