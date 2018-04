Brite will Feuer mit Farbverdünner entfachen

Es gibt dumme Ideen – und noch dümmere. Eine davon hatte jetzt ein zweifacher Familienvater aus Rochdale (GB): Mit Kumpel Jon G. verbrannte Scott B. (43) im Garten altes Holz und Müll. Dann kam ihm der Gedanke, die Holzlatten mit Farbverdünner einzustreichen und erst dann ins Feuer zu werfen. Folge: Der Brite brannte lichterloh – wie ein Überwachungsvideo jetzt zeigt!



Der Clip zeigt die "lebende Fackel" (Quelle: YouTube).

Ob er der "Fackel" von den Superhelden "Fantastic Four" Konkurrenz machen wollte? Fix ist: Als Scott B. die Holzlatten ins Feuer warf, schossen die Flammen plötzlich explosionsartig und fast fünf Meter in die Luft! Dadurch geriet auch Scott in Brand – das Video zeigt, wie Kumpel Jon versucht, ihm die Flammen am Rücken auszuschlagen.

Sein Sohn (9) sagte, dass er ein verdammter Idiot gewesen sei

Einsicht ist der beste Weg zur Besserung: Das Opfer gab danach reumütig zu, dass es wohl "das dümmste war, was ich jemals getan habe – und ich habe viele dumme Dinge getan". Die heftigste Kritik bekam Scott B. sofort danach – von seinem Sohn (9). "Er sagte, dass ich ein verdammter Idiot gewesen sei", so das Opfer. Scott B. hat das Video veröffentlicht, um andere vor dem gleichen Fehler zu warnen ...

Die Bilder des Tages

(tas)