Brückeneinsturz in Miami: Mehrere Menschen getötet

Ersten Informationen zufolge stürzte die Fußgängerbrücke am Nachmittag (Ortszeit) ein und begrub mehrere Fahrzeuge unter sich.

Noch gibt es keine offizielle Angaben über die Anzahl der Verletzten. Wie die Polizei gegenüber "NBC News" aber bereits bestätigte, gibt es mehrere Todesopfer. Wie viele Menschen bei dem Unglück ums Leben gekommen sind, stand Donnerstagabend noch nicht fest.

Police sources telling me “possibly 5 dead so far.” On scene: Miami-Dade, Doral, Sweetwater and state police. Chaplains are in route. @MiamiHerald pic.twitter.com/2qngfMwVjB — Monique O. Madan (@MoniqueOMadan) 15. März 2018

Laut US-Medien wurden zahlreiche Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, mehrere weitere Beteiligte wurden an der Unfallstelle versorgt.

Mindestens fünf Fahrzeuge sollen auf der Autobahn unter den Trümmern begraben worden sein. Nach Informationen von "ABC News" war die Brücke genau in dem Moment eingestürzt, als die Ampel auf rot umgeschaltet hatte.

Hubschrauber fernhalten

Die TV-Sender wurden von den Behörden angewiesen, ihre Hubschrauber von der Unglücksstelle fernzuhalten, damit die Rettungskräfte nicht in ihrer Arbeit gestört werden und um so besser Geräusche von Überlebenden hören zu können.

First responders attend to scene of pedestrian bridge collapse in south Florida. https://t.co/OPvF0j8U7G - @nbc6 pic.twitter.com/bpwV8Iu3Mt — NBC News (@NBCNews) 15. März 2018

Die 950-Tonnen-Brücke befindet sich am Gelände der Universität und wurde erst am Wochenende eröffnet. Die Brücke sollte die Sicherheit der Studierenden gewährleisten. Im August war ein Student überfahren worden, weil er die Straße überquert hatte.

Ein Video des Sender "NBC News" zeigte die eingestürzte Brücke und wie Einsatzkräfte versuchten unter die Brücke zu gelangen, um Kontakt mit möglichen Verschütteten herzustellen.

Cars are trapped under the bridge. Police confirm “multiple deaths.” @MiamiHerald pic.twitter.com/0XopSxLibE — Monique O. Madan (@MoniqueOMadan) 15. März 2018

Family and friends of the injured or killed are being gathered inside an unknown classroom at @FIU where they’ll meet with police chaplains. @MiamiHerald pic.twitter.com/AO3Cg3rXDu — Monique O. Madan (@MoniqueOMadan) 15. März 2018

(red)