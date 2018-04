Brüder-Streit um Parkplatz endet mit mehreren Toten

Seit rund fünf Jahren stritten sich die beiden Brüder Gurjeet und Jaspal um die umgerechnet 12,4 Millionen Euro teure Immobilie und den dazugehörigen Parkplatz. "Jeder von ihnen hatte mehrere Autos, aber einfach keinen Platz um sie abzustellen", erklärt ihr älterer Bruder Satnam Singh gegenüber der "Times of India".

Jaspal verabschiedete am Donnerstag gegen 23 Uhr noch einen Freund, als Gurjeet zusammen mit seinem Sohn und zwei Leibwächtern in seinem SUV, ein Toyota Fortuner, vorfuhr und von seinem Bruder verlangte, den Parkplatz freizumachen. Als dieser sich weigerte, rastete Gurjeet aus und einer seiner Personenschützer schlug die Heckscheibe des abgestellten Audis ein. Satnam, der gerade in der Nähe seinen eigenen Wagen reversierte, wurde Zeuge eines schrecklichen Blutbades.

Frau wollte Streit schlichten – erschossen

Weil Jaspal fürchtete von den Bodyguards seines Bruders attackiert zu werden, zückte er seinen Kirpan – einen zeremoniellen Dolch oder Kurzschwert, den die Volksgruppe der Sikh aus religiösen Gründen tragen darf.

Im darauffolgenden Handgemenge stach Jaspal damit seinen eigenen Bruder nieder – auch dessen Sohn Jagnoor wurde dabei verletzt, als er dazwischen gehen wollte. Daraufhin eröffneten die Leibwächter das Feuer auf den angreifenden Bruder und trafen auch dessen Ehefrau Prabhjo, die ebenfalls versucht hatte, den Streit zu schlichten. Jaspal wurde auf der Flucht zwei Mal in die Hüfte getroffen und schleppte sich noch auf ein Nachbargrundstück wo er blutüberströmt auf einer Gartenschaukel zusammensackte.

Bruder verblutete unbemerkt auf Gartenschaukel

Seine Tochter hörte die Schüsse und stürmte aus dem Haus. Während beide Bodyguards vom Tatort flüchteten, setzte die junge Frau die Rettungskette in Bewegung. "Sie fand ihre Mutter aus dem Kopf blutend auf der Straße und brachte sie mit Hilfe von Passanten in das nächste Spital", erinnert sich Satnam weiter. "Niemand bemerkte Jaspal, der zu diesem Zeitpunkt bereits bewusstlos auf der Schaukel im Nachbargarten lag."

Die angeschossene Frau überlebte den Transport nicht. Die Ärzte konnten im Spital nur noch ihren Tod feststellen. Ebenso erging es dem hitzköpfigen Bruder Gurjeet. Jaspal konnte zwar von der Polizei gefunden werden, doch auch er starb an Blutverlust in folge seiner Schussverletzungen. "Es passierte alles in nur zwei Minuten. Ich habe mich vorher mit ihren beiden Familien getroffen, um einige Streitpunkte um den Besitz zu lösen, doch bei dem Parkplatz blieben alle stur".

Personenschützer des Mordes angeklagt

Die beiden Leibwächter konnten nach ihrer Flucht gefasst und sowohl die Schusswaffen als auch der Kirpan sichergestellt werden. Ihren Angaben zufolge hatte Gurjeets Sohn Jagnoor ihnen befohlen seinen Onkel zu erschießen, nachdem dieser seinen Vater niedergestochen hatte. Beide wurden wegen Mordes angezeigt.

