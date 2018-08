Bub (8) zündet Bub (7) mit Nagellackentferner an

Kinder können bekanntlich grausam sein, aber dieser Angriff überschattet alles! Laut US-Polizei hatte ein Bub (8) aus bisher unbekannten Gründen dem kleinen Julien S. (7) Nagellackentferner ins Gesicht geschüttet und ihn danach mit einer Kerze angezündet! Das Opfer musste sofort ins Spital eingeliefert und notoperiert werden ...



Das Netz berichtet über den tragischen Vorfall (Quelle: YouTube).

"Ich bekam einen Anruf, dass mein Kind im Krankenhaus ist, weil ihn jemand in Brand gesteckt hat", so die entsetzte Mutter Ashley. Ein Nachbar hatte den Vorfall mitbekommen, den brennenden Julien gelöscht, in ein nasses Handtuch gepackt und den Norarzt gerufen. Die Ärzte mussten teilweise die verbrannte Haut abtragen und befürchten, dass auch innere Organe wie die Lunge in Mitleidenschaft gezogen wurden. Das Opfer erlitt Verbrennungen im Gesicht und an den Armen.

Bisher wurden schon über 50.000 Dollar für das Opfer gespendet

Julien hatte vor dem Haus mit seinem Bruder und anderen Buben gespielt. Seine Mutter war allerdings nicht dabei. Die Polizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen. Die Familie hat eine Spendenseite für Julien eingerichtet: Das Ziel von 50.000 Dollar wurde bereits erreicht ...

(tas)