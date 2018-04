Bub findet seinen tierischen Doppelgänger

Madden (7) aus Oklahoma und seine Katze Moon teilen das gleiche Schicksal: Ihr Augen haben unterschiedliche Farben – und beide leiden an einer Lippen-Kiefer-Gaumenspalte.

Die Story: Madden Humphreys ist seit der ersten Klassen täglichem Mobbing in der Schule ausgesetzt, Mitschüler mobben ihn wegen seiner ungewöhnlichen Erscheinung. Das rechte Auge von Madden ist nämlich blau, das rechte grün. Dazu hat der Bub eine angeborene Fehlbildung im Mund, welche ihm das Sprechen schwer macht.

Katze hat auch ein grünes und ein blaues Auge

Dann der glückliche Zufall: „Letzte Woche hat eine Freundin ein Foto von der Katze gepostet. Eine Auffangstation in Minnesota hatte das Kätzchen aufgenommen. Wir wussten sofort, dass sie dafür bestimmt war, ein Teil unserer Familie zu werden. [...] Sie waren dafür bestimmt, beste Freunde zu werden. Schon witzig, wie ein Haustier helfen kann, dass man sich nicht mehr so alleine fühlt", so Maddens Mutter Christina gegenüber der Seite "Love What Matters". Das besondere an Moon: Auch die Katze hat zwei verschieden färbige Augen, ein blaues und ein grünes.

Familie holte Katze zu Madden nach Hause

Sofort entschied sich die Familie, nach Minnesota zu reisen, dem Fellknäuel ein neues Zuhause zu geben. „Jeder braucht einen Freund, und jeder will sich verstanden fühlen. Ich bin so dankbar, dass Madden jetzt Moon hat. Ich hoffe, dass Moon Madden zu verstehen hilft, dass es einfach unglaublich ist, so einzigartig geboren zu werden – dass er zauberhaft ist. Diese beiden sind wirklich ein Wunder.“

Madden und Moon haben auch eine Instagram-Seite, innerhalb von nur sieben Tagen bekam das herzige Duo 12.000 neue Follower.





