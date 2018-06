Bub in Wassergraben von Frankfurter Zoo ertrunken

Der Zweijährige soll ersten Ermittlungsergebnissen der Polizei zufolge am Freitagnachmittag unglücklich gestürzt und so in den Wassergraben beim Kamelgehege gestürzt sein. Dort ist der Bub ertrunken.

Reanimationsversuche durch den Notarzt blieben leider erfolglos. Er verstarb im Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus.

Ermittlungen dauern an

Der Kleine war mit seiner Familie in den Frankfurter Zoo gekommen. Der genaue Unfallhergang wird von der Polizei noch untersucht.

Eine Sprecherin des Tierparks erklärte in einer Stellungnahme am Freitagabend, eng mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten, um den tragischen Vorfall so rasch wie möglich klären zu können.



