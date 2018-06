Bub tröstet seine sterbende Schwester

Dieses Foto zerreißt uns das Herz! Es zeigt den kleinen Jackson, der seiner Schwester Addy in ihren letzten Stunden beisteht, keinen Milimeter von ihrer Seite weicht. "An diesem Tag wollte Jackson nicht weg von Addy“, berichtet Vater Matt Sooter dem „Mirror“. „Wir fragten ihn oft, ob er nicht lieber zu Freunden oder seinen Großeltern will, aber er wollte nicht gehen.“

Zwei Jahre hatte Addy tapfer gekämpft

Nur Stunden später verlor Jacksons seine kleine Schwester, die er über alles liebte: "Ein kleiner Junge sollte sich nicht von seinem Komplizen, Spielkameraden, besten Freund, kleinen Schwester verabschieden müssen. So ist das nicht gedacht“, schrieb der Vater der beiden auf Facebook. Zwei Jahre hatte das tapfere Mädchen gegen einen Hirntumor gekämpft, 33 mal eine Chemotherapie absoliviert. Erst sah es gut aus für Addy und der die Ärzte konnten den Krebs für sechs Monate stoppen. Doch dann kam er mit voller Wucht zurück.



Addy mit ihrem Papa, ihrer Mama und Bruder Jackson. Credit: Facebook

Addys Eltern versuchten alles, um ihrem Kind zu helfen, scheuten keine Kosten. Sie fuhren mit ihr sogar für eine Alternativ-Therapie nach Mexiko. Doch Addy hatte keine Chance. „Sie war das süßeste kleine Mädchen, das man treffen konnte. Sie stahl die Herzen von jedermann. Sie war so freundlich. Einer ihrer liebsten Beschäftigungen war, Jackson von der Schule abzuholen. Die beiden mochten sich so sehr.“

