Bursche wirft Welpen in See voller Krokodile

Erst Anfang Februar sorgten die Videoaufnahmen eines 18-Jährigen für erhitzte Gemüter, der ein kleines Kätzchen in einen See geworfen hatte und sich dabei auch noch filmen ließ.

Umfrage Sollte Tierquälerei härter bestraft werden? Ja, das ist dringend notwendig! Die Strafen sind viel zu gering

Knapp drei Wochen später macht erneut ein schrecklicher Fall von Tierquälerei Schlagzeilen. Und erneut ließ sich der mutmaßliche Täter von seinen Freunden dabei filmen.

Auf den herzzerreißenden Aufnahmen ist ein junger Bursche zu sehen, der einen lebendigen Welpen in einen See voller Krokodile wirft. Mit voller Wucht schleudert er den kleinen Hund in das Wasser und grinst dabei.

Hund überlebt Wurf ins Wasser

Das kleine Hündchen schlägt daraufhin im Wasser auf, überlebt den Wurf aber. Mit aller Kraft, und sichtlich benommen, versucht der Welpe sich anschließend an das Ufer zu retten.

Doch nur kurze Zeit später taucht ein riesiges Krokodil aus dem Wasser auf und schnappt sich den Welpen. Der Vierbeiner wurde bei lebendigem Leibe an das Reptil verfüttert.

Freunde lachen über Aktion

Die Freunde des Hunde-Werfers finden die schreckliche Aktion äußert komisch und sind deutlich im Hintergrund zu hören. Nachdem der Welpe von dem Krokodil gefressen wurde, wird die Aufnahme beendet.

Das grauenhafte Video soll in Indonesien aufgenommen worden sein, eine offizielle Bestätigung über die genaue Herkunft des Clips gibt es allerdings nicht. Über Nacht wurde die Aufnahme über 70.000 Mal angeklickt.

In den Kommentaren lassen die User ihren Gefühlen freien Lauf und fordern harte Strafen für den Tierquäler. Und auch für seine "Freunde", die einfach nur daneben standen, die Tat filmten und sogar darüber lachten.

