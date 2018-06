Seehofer "kann mit Merkel nicht mehr arbeiten"

Einem Bericht der "Welt am Sonntag" zufolge ließ Innenminister Horst Seehofer (CSU) diese Äußerung über seine CDU-Kollegin Merkel in einer Runde der internen Regierungsmitglieder der CSU mit dem Landesgruppenvorsitzenden Alexander Dobrindt am Donnerstag fallen. Gleich zweimal soll Seehofer gesagt haben, "mit dieser Frau nicht mehr arbeiten" zu können.

Die beiden Parteien streiten seit geraumer Zeit über den Kurs der Asylpolitik. Während die CSU ein härteres Durchgreifen fordert – etwa ein Zurückweisen von Migranten, die schon in einem anderen Land einen Asylantrag gestellt haben, noch an der Grenze –, pocht CDU-Chefin Merkel auf eine europäische Lösung. Sie will eine Entscheidung diesbezüglich nur in Abstimmung mit den betroffenen EU-Nachbarstaaten treffen.

Sondertreffen zur Flüchtlingskrise

Indes wurde bekannt, dass die deutsche Kanzlerin noch vor Ende Juni einen Asyl-Sondergipfel plant. Das berichtete die "Bild" unter Berufung auf Regierungsvertreter mehrerer EU-Staaten, mehr dazu hier >>>

