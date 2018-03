Vermisste Cäciele (14) in Spanien aufgetaucht

"Sie hat sich per Telefon aus Spanien gemeldet und wird jetzt abgeholt", sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Wismar. Die 14-jährige Schülerin Cäciele S. aus Grevesmühlen im deutschen Mecklenburg-Vorpommern galt seit rund einem Monat als vermisst – "heute.at" berichtete.

Jetzt hat die abgängige Jugendliche, die zuvor in einer betreuten Wohngruppe gelebt hat, Kontakt mit ihrer Heimat aufgenommen. Sie sei in der Nähe von Valencia in einer Polizeistation aufgetaucht und habe erklärte, sie wolle zurück, berichten deutsche Medien am Dienstag. Zahlreiche Hinweise, wonach sie in diversen Städten Deutschlands gesichtet worden sein soll, hatten sich als falsch herausgestellt.

Von ihrem 24 Jahre alten Betreuer Alex Kessler fehlt allerdings immer noch jede Spur. Die Behörden waren davon ausgegangen, dass sie mit ihm durchgebrannt sei und hatten eine europaweite Fahndung nach dem Paar veranlasst. Auch nach einem schwarzen SUV des Typs Hyundai Santa Fe mit dem amtlichen Kennzeichen NWM-AK25 wird immer noch gesucht.

(red)