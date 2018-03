Fitness-Coach gewinnt Burger-Challenge

Jaume Joan Cantallops Bennassar hat es geschafft, vielmehr sein Magen: Der Mann aus Sa Pobla hat am Samstag (3.3.) die Burger-Challenge von der "Cafetería Castellet" in Cala Ratjada im Osten von Mallorca gewonnen. Der Fitness-Coach verdrückte zwei Kilo Hamburger und 650 Gramm Pommes in 37 Minuten.

Als Preisgeld erhält er nun 300 Euro und muss das Essen nicht bezahlen. Die Challenge ist derart beliebt, dass selbst Wettesser vom Festland aus auf die Ferieninsel anreisen. Wer es schafft, das Mega-Menü in weniger als 45 Minuten zu verspeisen, gewinnt. 56 Teilnehmer haben sich übrigens in den letzten zwei Jahren daran vergeblich versucht.

Der Mallorquiner aus Sa Pobla hatte auch nach dem Wettessen seinen Appetit nicht verloren und bestellte sich noch eine Nachspeise. Er gab allerdings zu, dass sein Magen beim Verdauen des Burger-Brotes kämpfte - 500 Gramm galt es zu verdrücken.

Die Challenge geht übrigens noch weiter: Wer es schafft, den Burger zu essen, erhält das Menü gratis ( es kostet 30 Euro). Wer die 37 Minuten von Jaume Joan Cantallops Bennassar unterbietet, erhält 300 Euro Preisgeld.

