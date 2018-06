Kanada legalisiert Konsum von Cannabis

Auch Kanada wird den Konsum von Cannabis legalisieren. Wie Premier Justin Trudeau am Mittwoch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter bekanntgab, wurde der Antrag zur Legalisierung und Regulierung von Cannabis vom kanadischen Senat angenommen.

Als Begründung für die Legalisierung nannte der Premier, dass es ohnehin "zu einfach für unsere Kinder ist, an Marihuana zu kommen". Zudem würden Kriminelle die Profite einstreichen.

Dem wolle man nun einen Riegel vorschieben indem der Cannabis-Verkauf legalisiert und gleichzeitig reguliert sowie natürlich besteuert wird.



It’s been too easy for our kids to get marijuana - and for criminals to reap the profits. Today, we change that. Our plan to legalize & regulate marijuana just passed the Senate. #PromiseKept