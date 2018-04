Porsche-Lenkerin überfuhr neun Radler, einer starb

Nachdem eine Porsche Cayenne-Fahrerin am Donnerstag (5.4.2018) neun Fahrradfahrer aus Bayern in der Nähe von Capdepera im Nordosten der Ferieninsel Mallorca überrollt hatte, ist einer von ihnen in der Nacht auf Freitag an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das teilte die spanische Verkehrsbehörde gegen 23.30 Uhr per Twitter mit:

Der Mann verstarb im Krankenhaus von Manacor. Acht weitere Fahrer sind verletzt, zwei von ihnen schwer. Im Fall der Fahrerin hat ein erster Drogentest ergeben, dass sie Cannabis konsumiert hatte. Die Frau ist Mutter einer etwa sechs Jahre alten Tochter. 2017 gründete sie eine Reinigungsfirma, deren Service mittlerweile auf der ganzen Insel genutzt wird.

Zu dem Unfall war es gegen 9.30 Uhr auf der Ma-15 zwischen Artà und Capdepera gekommen - "heute.at" berichtete hier.

Die Sportler aus Immenstadt im Allgäu an der österreichischen Grenze waren unterwegs zum höchsten Berg der Insel (Puig Major), als der Porsche Cayenne Turbo mit einer 28-jährigen Mallorquinerin am Steuer auf gerader Strecke in die Gruppe hineinraste, ohne zu bremsen. Die Verletzten wurden in die Krankenhäuser von Manacor, Muro und Llevant gebracht.

Es handelt sich bei der Gruppe um 15 Personen um Alter von 30 bis 40 Jahren, "die seit Jahren in derselben Besetzung auf die Insel" kommt, um an einem Trainingscamp teilzunehmen. Die Radsportler waren in einem Hotel in "Sa Font de Sa Cala" bei Cala Ratjada im Osten der Ferieninsel untergebracht.

Hier das Video: Unfallort sieht aus wie ein Schlachtfeld

