Vater vertritt seinen toten Sohn auf Abschlussball

Sie trägt ein wunderschönes Ballkleid, lächelt tapfer in die Kamera: Für Kaylee Suders sollte der Abschlussball in ihrer Schule in Mercersburg (Pennsylvania) ein unvergesslicher Tag werden – eigentlich hätte an ihrer Seite ihr Freund Carter Brown (19) sein sollen. Doch der junge Mann starb vor vier Wochen bei einem tragischen Autounfall.



Carter war mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten

Der junge Mann war am Weg von der Uni nach Hause, als er mit seinem Auto frontal in einen anderen Wagen krachte – er starb noch vor Ort. Für Freundin Kaylee brach eine Welt zusammen, sie wollte natürlich auch nicht mehr zum Abschlussball gehen. Herzzerreißende Geste: Robert Brown, der Vater von Carter, bat die junge Frau auf jeden Fall zum Ball zu gehen – und fragte sie, ob er sie an der Stelle seines Sohnes begleiten dürfe. "Ich musste nicht lange darüber nachdenken", so Kaylee gegenüber "Centre Daily Times". "Ich habe sofort ja gesagt"



Kaylee blickt auf ein Foto ihres toten Freundes. Credit: Kelly Brown

Mein Sohn hätte gewollt, dass ich das mache

Der Vater des Toten sagte, dass sein Sohn gewollt hätte, das Kaylee zum Abschlussball geht – und er das Mädchen begleite. Er wollte auch zeigen, wie sehr Kaylee noch immer ein Teil der Familie sei …

(isa)