Polizistin stillt fremdes Baby auf Notfallstation

Die Polizistin Celeste Ayala hat sich ein Herz gefasst und während ihres Dienstes in einem Kinderkrankenhaus in Argentinien ein hungriges Baby gestillt. Ayala machte gerade ihre Runde im Krankenhaus Schwester María Ludovica in der Stadt La Plata, rund 60 Kilometer südlich der Hauptstadt Buenos Aires entfernt, als sie das herzerweichende Weinen eines Kleinkindes hörte.

Das Baby war zusammen mit seinen fünf Geschwistern von Mitarbeitern des Jugendamtes auf die Notfallstation gebracht worden. Die Kinder lebten mit ihren arbeitslosen und süchtigen Eltern unter schrecklichen Umständen, sie waren dreckig und unterernährt. Darum hatten sich die Behörden eingeschaltet. Bevor sie die Kinder in ein Heim brachten, ließen sie sie im Krankenhaus untersuchen.

"So etwas sieht man nicht jeden Tag"

Das Baby ließ sich trotz den Bemühungen der Ärzte nicht beruhigen. Ayala bat die Mediziner, ob sie das Kind halten und stillen dürfe. Sie hatte erst vor Kurzem selbst ein Kind zur Welt gebracht. "Die Kinderärzte sagten, das Baby stinke und sei verwahrlost", erzählte die Polizistin am Samstagabend in einer TV-Show. "Ich merkte, dass es Hunger hatte. Es griff sofort nach meiner Brust und streichelte mich."

Gerührt machte Ayalas Teamkollege ein Foto von der Szene und postete das Bild auf Facebook. "Ich möchte diese liebevolle Geste meiner Arbeitskollegin öffentlich machen", schrieb Marcos Heredia zum Foto. "Du hast dich wie eine Mutter gegenüber diesem Kind verhalten. So etwas sieht man nicht jeden Tag." Heredias Beitrag wurde inzwischen 110.000-mal geteilt und sammelte über 150.000 Likes.

Ayala wurde vergangene Woche für ihre heldenhafte Tat belohnt: Der Sicherheitsminister der Provinz Buenos Aires beförderte sie zum Feldwebel.

