Schule verbietet Schülern, aufs WC zu gehen

Toilettenbesuche sind in den Schulen des Noble Network of Charter Schools in der US-amerikanischen Stadt Chicago verboten – wenn die Kinder schon zu oft das WC aufsuchten oder keine Begleitperson vor Ort ist. Die Regelung der halbprivat finanzierten Schulen betrifft auch junge Frauen, die bereits ihre Periode haben, wie "Huffingtonpost.de" berichtet.

Für den Fall, dass sich Blutflecken auf den Hosen der Mädchen zeigen, haben die Schulen eine Lösung: Die Lehrpersonen würden es den Schülerinnen erlauben, "einen Pullover um ihre Hüften zu binden, um das Blut zu verstecken", berichtet der US-Radiosender "NPR Illinois" Anfang April.

Schülerinnen wollen schwarze statt weiße Hosen tragen

Zuerst sollten die Lehrpersonen aber anderen Lehrern per Nachricht mitteilen, welche Schülerinnen gerade ihre Periode haben, sodass man wisse, warum ein Mädchen gegen die Kleiderordnung der Schule verStoße.

Einige Schülerinnen wollen sich dies nun nicht mehr gefallen lassen und wehren sich in der Schülerzeitung gegen die Regelung: Sie wollen schwarze statt weiße Hosen tragen dürfen, sodass Blutflecken weniger auffallen.

