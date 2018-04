Mahnwache für Killerhund: "Unser Freiheitskämpfer"

Seit Wochen beschäftigt das Schicksal des Kampfhundes "Chico", der seine beiden Besitzer, eine 52-jährige Frau im Rollstuhl und deren 27-jährigen Sohn, totgebissen hat.

Umfrage Stadt ließ "Chico" trotz Protestaktion von Tausenden Menschen einschläfern: Wie finden Sie das? Gut. Immerhin hat er zwei Menschen getötet.

Sehr schlecht! Der arme Vierbeiner kann doch nichts dafür.

Keine Ahnung, habe die Geschichte nicht mitverfolgt.

Vergangene Woche beschloss das Ordnungsamt trotz lautstarker Proteste von Tierschützern und Hundeliebhabern im Internet die Einschläferung des Vierbeiners. Am Sonntag hielten 80 Menschen eine bizarre Mahnwache für den Killerhund ab.

"Unser Held, unser Freiheitskämpfer"

Der Organisator der Mahnwache hielt über ein Mikrophon eine Wutrede: "Die Zeit des Redens ist vorbei! Wir fordern den Rücktritt aller Beteiligten", brüllte er. Unter dem Beifall der Anwesenden reckte er anschließend den Arm hoch und brüllte: "Für uns ist Chico unser Held, unser Freiheitskämpfer, unser Chico Guevara." Schließlich drehte er sich um und spuckte auf den Boden vor dem Amt, wie ein "Spiegel"-Reporter vor Ort berichtet.

"Chico - Ermordet am 16.04." steht auf einigen der Plakate zu lesen, die zwischen Blumen und Kerzen vor dem Ordnungsamt in Hannover aufgestellt wurden. Viele der Teilnehmer fühlten sich von der Stadt Hannover "getäuscht". Zwischenzeitlich hatten die Behörden erwogen, Chico doch nicht einzuschläfern, sondern ihn in eine Spezialeinrichtung zu bringen, etwa auf einen Gnadenhof.

Zu diesem Zweck war im Internet eine Petition mit dem Namen "Lasst Chico leben" gestartet worden, die knapp 300.000 Unterzeichner fand. Zahlreiche Menschen erklärten sich zudem bereit für die Operation des Hundes – er wies schwere Verletzungen am Kiefer auf – zu bezahlen. Doch das Ordnungsamt entschied anders.

Verschwörungstheorien um Fall "Chico"

Die Wut darüber ist bei der Mahnwache erkennbar: "R.I.P. Chico - Ermordet von Medien, Politik und Inkompetenz", steht auf einem Plakat. "Das Volk wurde getäuscht", sagte ein Teilnehmer dem "Spiegel"-Reporter. "Ich sage, der Hund war's nicht", meinte eine Teilnehmerin. Auf Bildern habe sie kein Blut an der Schnauze gesehen und keines am Fell.

Offenbar kursieren auch im Internet verschiedene Verschwörungstheorien zu dem Fall. Denn die Polizei Hannover warnte am Freitag auf Twitter vor "Behauptungen rund um den Fall Chico".

+++ Stellungnahme im Fall #Chico +++ Auf Facebook kursiert derzeit ein Post, in dem zahlreiche Behauptungen rund um den Fall Chico geäußert werden, die u.a. mit vermeintlichen Informationen aus polizeilichen Akten belegt werden. 1/3 — Polizei Hannover (@Polizei_H) 20. April 2018

In diesem Zusammenhang weisen wir nochmals darauf hin, dass weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft Hannover „Ein Herz für Pitbull und Co.“, „Tierschutz Initiative Freie Hunde e.V.“ oder einer anderen Organisation Akteneinsicht gewährt haben! 2/3 https://t.co/XxH75Eq3ov — Polizei Hannover (@Polizei_H) 20. April 2018

Sowohl bei der 52-jährigen Frau als auch bei ihrem 27-jährigen Sohn kann aufgrund der Obduktionsergebnisse ein natürlicher Tod ausgeschlossen werden. Die Untersuchung ergab, dass bei beiden Personen die durch den Hund verursachten Bissverletzungen todesursächlich waren. 3/3 https://t.co/5CPVD9XQaf — Polizei Hannover (@Polizei_H) 20. April 2018

🚨 #Chico Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass das Posten von

Bildern (insbesondere Portraits), Adressen, Erreichbarkeiten o. ä. einen

Verstoß gegen Persönlichkeitsrechte sowie Strafgesetze darstellen kann

und bitten daher, solche Handlungen zu unterlassen. 1/2 — Polizei Hannover (@Polizei_H) 18. April 2018

Zudem musste sie dazu aufrufen, das Öffentlichmachen von Personendaten und Fotos zu unterlassen. Mitarbeiter des Ordnungsamtes und Tierärzte, die mti dem Fall "Chico" betraut waren, haben bereits mehrfach Todesdrohungen erhalten.

(red)