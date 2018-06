Video: Ratte verfängt sich in Netz einer Todes-Spinne

Diese tierische Begegnung zwischen einer Schwarzen Witwe und einer Ratte in einem Laden in China endete tödlich! Der Nager hatte sich zu nahe an das Spinnennetz unter einem Einkaufswagen herangewagt und wurde gefangen.

Mit aller Kraft versucht die Ratte sich aus ihrem klebrigen Gefängnis zu befreien, doch das Tier verheddert sich immer mehr in dem Netz.

Nach nur kurzer Zeit erscheint auch jener Achtbeiner, der für die Falle verantwortlich ist: eine Schwarze Witwe. Die Spinne nähert sich seiner Beute von hinten an und injiziert der Ratte ihr tödliches Gift.

Ratte versucht aus Netz zu entkommen

Der Nager versucht noch aus dem Netz zu entkommen und wackelt mit den Hinterbeinen. Doch das Gift entfaltet nach nur wenigen Sekunden seine volle Wirkung und lähmt die Ratte. Kurze Zeit später ist das Tier tot.

Die Schwarze Witwe zählt zu den tödlichsten Tieren der Welt. Je nach Art kann ihr Gift sogar einen Elefanten töten. Auch für den Menschen ist ihr Gift nicht ganz ungefährlich. Es führt zu Muskelschmerzen und Krampfanfällen und kann in seltenen Fällen auch mit dem Tod enden.

(wil)