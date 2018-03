Cool: "Eiskönigin Elsa" rettet Polizei aus Schnee!

Märchenhafte Szene in Boston (USA): Weil die Stadt gerade von starkem Schneefall – bis zu 40 Zentimetern – heimgesucht wird, schritt Rechtsanwalt Jason Triplett (37) zur Tat! Er besorgte sich das Kostüm von "Prinzessin Elsa" aus dem Disney-Hit "Die Eiskönigin – Völlig unverfroren" und befreite verkleidet liegen gebliebene Autos – Besucher einer nahen Bar filmten ihn beim Retten eines Polizeiwagens ...



Filmreif: Der Anwalt alias "Elsa, die Eiskönigin", befreit die Polizei (Quelle: YouTube).

Obwohl der Jurist – blaues Kleid, silberfarbene Schleppe, weiße Zopfperücke, schwarze Herrenunterhose – Mühe hat, schafft er es tatsächlich, den Polizeiwagen aus dem Schnee zu bugsieren – und verabschiedet sich artig mit einem königlichen Knicks. Und warum war Anwalt Triplett als "Elsa" kostümiert? Laut US-Medien wollte er sich in dem Schneechaos "passend kleiden", seinen Freunden eine Freude machen – und helfen!

Der coole Clip ist ein Hit auf Facebook

Der coole Clip wurde auf Facebook bereits knapp zwei Millionen Mal geklickt und über 50.000 Mal geteilt. Und der Disney-Blog twitterte: "Diese Szene in Boston ist ganz bestimmt genau das, was sich Disneys Zeichner gedacht haben, als sie Elsas Schneekräfte darstellen wollten."

Auch witzig: Weil die Eiskönigin im Film ja alles unfreiwillig in Schnee und Eis verwandelt, riefen die Augenzeugen dem Anwalt zu "Lass den Wagen gehen!"



