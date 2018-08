Cool: Jetzt kann man bei den "Simpsons" einkaufen

Shoppen wie die Simpsons: Im Kwik-E-Mart kann man ab Freitag so wie "Bart"und "Milhouse" Produkte kaufen, die auch in der beliebten Serie vorkommen.

Supermarkt sieht aus wie in der Serie

Über den Verkaufstisch wandern dann "Heat-Lamp-Dogs", "Squishees", "Buzzzz Cola", "World famous Lard Lad Donuts" und andere Simpsons-Artikel. Mehrere Details im Geschäft erinnern an die Serie, wie zum Beispiel die Eisschränke.

Der Twitter-Nutzer Willie Blanton veröffentlichte ein paar Eindrücke seines Supermarkt-Besuchs.

Just came from the Kwik E Mart! Pretty cool @TheSimpsons 👍 I got the Buzzzz Cola and Lard Lad Donuts 😋 pic.twitter.com/xnpWjMygs7