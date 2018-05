Für Schulweg: Radiosender schenkt Buben Auto

Um pünklich in der Schule erscheinen zu können, steht Corey Patrick aus dem US-Bundesstaat Alabama an Schultagen um 4.30 Uhr auf, nur so schafft er es, den Bus um 5.41 Uhr zu erwischen.

Seine Eltern sind mit dem Teenager ans andere Ende der Stadt gezogen – das Problem: die Schule ist 16 Kilometer weit entfernt, weder sein Vater noch seine Mutter besitzen ein Auto.

"Selbst nach Schulschluss musste er bis 5.19 Uhr warten, um den Heimweg anzutreten, da vorher kein Bus in unseren Stadtteil fuhr. Wir wohnen auf der anderen Seite der Stadt. Also war er nie vor halb sieben oder sieben Uhr abends zu Hause", so Coreys Mutter in einem Interview

Busfahrerin fotografierte den Schüler

Auch zur Zeugnisvergabe fuhr Corey im Bus – ganz stolz trug er dabei seinen blauen Talar. Der war so auffällig, dass die Busfahrerin ein Foto des jungen Mannes schoss und es auf Facebook hochlud. Ihr Kommentar dazu: "Wenn das keine Entschlossenheit ist, weiß ich auch nicht. Er stieg in meinen Bus ein, um zu seiner Zeugnisübergabe zu fahren – niemand war bei ihm", schreibt sie in ihrem Posting. "Manchmal braucht es nicht mehr als das. Er mag nicht der Beste gewesen sein, aber in meinen Augen war er das und ich war so stolz auf diesen jungen schwarzen Mann."

Radiosender berührte Coreys Schicksal

Radiomoderatur Ricky Smiley sah den Post und war von Coreys Willenskraft so fasziniert, dass er den jungen Mann in seine Show bei Radiosender "95.7 Jamz" einlud. Dort überraschte ihn der Sender mit einem eigenem Auto! "Corey ist eine Inspiration für uns alle. Seine Entschlossenheit für den Erfolg muss gelobt und anerkannt werden", heißt es in einer Pressemitteilung des Senders. "Corey lehrt uns alle eine großartige Lektion: über Ausdauer und wie man sich durchdringt, egal in welchen Umständen."



Bei der Übergabe brach Corey in Freudentränen aus, fahren kann er mit dem Auto aber (derzeit) nicht: Der Bursche hat nämlich noch keinen Führerschein: Den will er jetzt aber machen, bevor er an der Jacksonville State University anfängt – dort hat er ein Vollstipendium bekommen …

