Pilot: Anklage wegen 11-fachen Totschlags!

Wie durch ein Wunder hatte Andy H. (53) den Absturz seines "Hawker-Hunter"-Kampfjets überlebt. Elf Zuschauer (23–76 Jahre) der "Shoreham Air Show" in Shoreham-by-Sea (UK) hatten weniger Glück gehabt: Sie starben am 22. August 2015, 13 Menschen wurden zudem schwer verletzt. Doch auch für den Crash-Piloten hat die Katastrophe ein Nachspiel: Am 19. April muss er sich vor Gericht verantworten. Die Anklage lautet auf 11-fachen Totschlag!



Bei einem Looping-Manöver über der Schnellstraße A27 hatte Andy H. – für ihn gilt die Unschuldsvermutung – die Kontrolle über den Vintage-Flieger von 1955 verloren und war mit seinem Jet in die Menschenmassen gestürzt. Der Pilot war aus dem Flieger katapultiert worden, wurde schwer verletzt, überlebte aber den Horror-Crash. Das Flugzeug war in einem riesigen Feuerball explodiert – viele Opfer waren in ihren Autos sitzend verbrannt.



Nach 30 Monaten Ermittlungen waren Flugexperten zu dem Schluss gekommen, dass ein Pilotenfehler schuld an dem Unglück gewesen war.

