Kellnerin zu Koch: "Bitte in den Burger spucken"

Einfach nur eklig – und dazu noch dumm: Nachdem seine Bestellung verwechselt worden war, verlangte Curtis M. in einem Restaurant in New York den Bon, um auf Nummer sicher zu gehen.

"Cheddar, gut durch, Brot toasten, bitte rein spucken, karamellisierte Zwiebel und Mayonnaise" stand da fein säuberlich aufgelistet. Curtis wurde schlecht, als er Punkt 4 nochmals las: "Bitte rein spucken". Er hatte bereits den ganzen Burger gegessen.

Der angewiderte Gast stellte die Kellnerin zur Rede. Sie bestritt, das geschrieben zu haben. "Wer druckt dann die Bons aus?" wollte Curtis wissen. "Ich", antwortete die Bedienung knapp und ging weg.

Sofort entlassen

Curtis beschwerte sich beim Manager, der die Frau auf der Stelle feuerte und den gesamten Rechnungsbetrag zurückgab. "Wie kann ich das wieder gut machen?" fragte er Curtis. "Gar nicht. Wie können sie es wieder gut machen, dass jemand ins Essen spuckt?" antwortete der New Yorker.

Der Manager erklärte, es sei unwahrscheinlich, dass ein Koch tatsächlich der Anweisung folgte. Er verstehe aber, wieso ein Gast deswegen außer sich wäre. Warum die Kellnerin das getan hatte, bleibt ein Rätsel.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)