Dachs-Alarm: Schotten machen Burg dicht

Lustig: "Craignethan Castle" ist eine Burgruine aus dem 16. Jahrhundert in South Lanarkshire – und als Sehenswürdigkeit bei Urlaubern beliebt. Jetzt wurden Teile der Anlage für Touristen gesperrt – wegen eines wild gewordenen Dachses ...



Das Netz berichtet über den tierischen Fall (Quelle: YouTube).

Die Story: Laut britischen Medien hat sich ein Dachs in dem berühmten Tunnelsystem unter der Burg "verlaufen" – und keine Lust mehr, herauszukommen. Die Burg-Angestellten haben schon versucht, das Tier mit Honig und Katzenfutter anzulocken, aber vergeblich. Im Gegenteil: Laut einem Tweet der Behörden habe sich der Dachs "sehr aggressiv" verhalten!

Beware the #AngryBadger!



If you're heading to #CraignethanCastle over the next few days you might find the Cellar Tunnel closed due to the presence of a very angry badger. We're trying to entice it out with cat food & send it home to #chilloot https://t.co/K4C2lA84xD pic.twitter.com/nTuC9VPOuo