Dieser blinde Dackel hat einen eigenen Blindenhund

Der blinde Dackel "OJ" und Pitbull "Blue Dozer" sind ein unzertrennliches Paar und doch wären sie durch ein rücksichtsloses Frauchen beinahe für immer auseinander gerissen worden.

Beide wurden am 20. April dem Verein Richmond Animal Care and Control (RACC) im US-Bundesstaat Virginia in Pflege übergeben, nachdem ihr Besitzer Haus und Hof verloren hatte. Über Facebook suchten die Helfer daraufhin nach einem neuen Herrl für das unzertrennliche Paar. Einzige Auflage: Die beiden Vierbeiner müssen unbedingt zusammen adoptiert werden, denn der 12 Jahre alte OJ ist blind. Der erst halb so alte Pitbull hilft dem kleinen Dackel wie ein Blindenhund durch das Leben zu finden.

Adoption ging schief

Eine Frau willigte ein beide zu übernehmen, doch nur wenige Tage darauf wurde OJ mitten im Nirgendwo entdeckt, mehr als 160 Kilometer von seinem neuen Zuhause entfernt. Offenbar war seinem Kurzzeit-Frauchen die Behinderung des Hundes zuviel geworden. Als das Tierheim sie kontaktierte, erklärte sie, dass sie Blue Dozer behalten wolle, seinen gehandicappten Gefährten aber nicht. Mittlerweile hat sie aber auch den Pitbull zurückgegeben.

Voller Freude wurde der kleine OJ am vergangenen Mittwoch wieder mit seinem Freund vereint. Jetzt sollen sich die beiden Hunde erst wieder akklimatisieren und den Trennungsschock verdauen, bevor sie erneut zur Adoption freigegeben werden. Ihr nächster Besitzer muss hoch und heilig versprechen, dass beide Hunde zusammen bleiben dürfen.

(red)