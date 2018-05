Porno-Aktrice missbraucht Therme als Drehort

Sie nennt sich "Daddy's Luder" und dreht Amateurpornos, die sie dann im Internet verkauft. Wer die Frau tatsächlich ist, ist nicht bekannt. Ein Anwalt soll dies aber jetzt herausfinden und sie klagen.

Denn die blonde Deutsche dreht immer wieder an einem gar nicht privaten Ort: In der Sauna, der Umkleidekabine oder den Becken der Rhein-Main-Therme in Hofheim.

Die hat jetzt genug davon, denn immerhin besuchen auch zahlreiche Kinder die Therme. Und die Hygieneprobleme, die so ein Film mit sich bringt, sind in einem öffentlichen Schwimmbecken ja auch ekelerregend.

Geschäftsführer Norbert Leibold sagte der "Bild"-Zeitung: "Uns ist die Sache bekannt. Wir konnten diese Dame aber noch nicht identifizieren. Wir haben die Angelegenheit einem Anwalt übertragen, werden strafrechtlich gegen die Frau vorgehen."

Denn die Frau, laut eigenen Angaben 33 Jahre alt und aus der Region, deutete in einem Video an, dass es weitere Drehs in der Therme geben wird: Es mache "echt süchtig. Ich werde immer mutiger und dreister."

(red)