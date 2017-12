Das ist der rutschigste Schulweg der Welt

Bei uns will der Schnee nicht so recht, dafür in anderen Teilen der Welt umso mehr. So auch in den USA, wo sich Tante Holle sogar in Texas blicken ließ.

Umfrage Finden Sie die Aktion des Vaters lustig? Ja, es geht nichts über ein wenig Schadenfreude.

Nein, er hätte die Kinder warnen sollen. Das ist gefährlich.

Ist mir egal.

Damit sein Kind nicht den ganzen Heimweg in der Kälte durch den Schnee stapfen muss, beschloss ein Vater sein Kind mit dem Auto abzuholen. Während er wartete, fiel ihm offenbar eine besonders eisige Stelle auf dem Weg auf. Kurzerhand zückte er seine Kamera und filmte drauf los.

Lachanfall im Auto

Das Ergebnis: Ein Schüler nach dem anderen rutscht bei der immer selben Stelle aus. Wenige halten sich gerade noch so auf den Beinen. Bei den meisten ist der Sturz unvermeidbar.

Der Vater scheint seinen Spaß beim Warten gehabt zu haben. Ob es die Schüler genauso witzig fanden? Darüber lässt sich wohl streiten.



(slo)