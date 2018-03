Das ist die erste Trans-Moderatorin Pakistans

Die 21-jährige Marvia Malik schreibt TV-Geschichte: Seit vergangenem Freitag präsentiert die junge Journalistin als erste Transgender-Moderatorin Pakistans die Nachrichten auf dem privaten Sender Kohenoor News aus Lahore.

Sie sei zu Tränen gerührt gewesen, als sie erfuhr, dass sie die Stelle bekommen hatte, erzählt Malik dem Sender BBC. "Ich will allen in meinem Land beweisen, dass Trans-Menschen jede Arbeit tun können, die sie sich wünschen, und dass wir viel mehr als Objekte der Belustigung sind."

Ein steiniger Weg bis zur Uni

Der Weg bis dahin war nicht immer einfach gewesen: Schon als Kind merkte sie, dass sie im falschen Körper steckte. Ihre Familie wollte davon nichts wissen und stellte sie mit 15 Jahren auf die Straße. Die junge Frau kämpfte sich mit Model-Jobs durch, schaffte schließlich den Eintritt an der Universität Punjab.

Sie hatte großes Glück: Transgender werden in Pakistan stark diskriminiert. Die meisten von ihnen sind gezwungen, sich zu prostituieren oder betteln zu gehen, andere singen oder tanzen für ein paar Münzen an Hochzeiten oder Volksfesten.

Sie hat den Job, weil sie die Geeignetste ist

Bilal Ashraf, Maliks neuer Chef bei Kohenoor News, gab gegenüber CNN zu, dass er beim Jobinterview nicht einmal gemerkt hatte, dass Malik eine Trans-Frau ist. "Sie hat den Job bekommen, weil sie die Geeignetste dafür ist." Er betont, der Nachrichtensender sei darum bestrebt, "Minderheiten eine Chance zu geben. Jeder hat Träume, und es ist sehr schade, wenn Talente wegen gesellschaftlichen Vorurteilen unentdeckt bleiben."

Maliks Familie wird inzwischen von ihrem Erfolg gehört haben, glaubt die Moderatorin. "In Zeiten von Social Media müssen sie es wohl erfahren haben. Doch sie wollen weiterhin nichts mit mir zu tun haben. Zum Glück habe ich meine Freunde, die immer für mich da sind", sagt die 21-Jährige dem pakistanischen Portal The Express Tribune. "Ich möchte ein Beispiel für junge Generationen sein. Trans-Teenager sollen zu mir aufschauen und wissen, dass man sie so akzeptiert, wie sie sind."

(red)