Neue Dating-Events - nur für gut bestückte Männer...

"Ich denke, die Frauen, die zu ,Hung night' kommen, suchen Befriedigung, wo sie bisher nicht befriedigt wurden", erklärt Lucy Vazque ihre neuen Speed-Dating-Events in New York.

Denn die inneren Werte von Männern sind hier so gar nicht gefragt, wichtig ist nur, was auf dem Maßband steht: Sieben Zoll, umgerechnet exakt 17,78 Zentimeter, muss Mann vorweisen können, sonst muss er leider draußen bleiben.

Wer kontrolliert?



Organisatorin Lucy Vazquez vertraut tatsächlich auf die Ehrlichkeit der Männer: "Ich kriege nicht genug dafür bezahlt, dass ich nachmesse."

Das ist wohl die Schwachstelle dieser Art von Speed-Dating - welcher Mann schummelt bei seinem besten Stück nicht gerne?

(red)