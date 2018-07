Diesen Obdachlosen wollen alle einstellen

David Casarez war es leid kein Dach über dem Kopf zu haben. Deshalb hat der Mann in Kalifornien einen mutigen Versuch gewagt, der sich ausgezahlt hat. Mit einem selbst gebastelten Schild, auf dem geschrieben stand "Obdachlos - Hungrig nach Erfolg - Nehmen Sie einen Lebenslauf", stellte sich der Amerikaner an eine Straßenkreuzung in Mountain View und wartete ab, was passieren würde.

Jedem, der anhielt, drückte Casarez eine Kopie seines CVs in die Hand. "Ich habe mir selbst gesagt, dass ich eigentlich nur eine einzige Person da draußen brauche, die denkt: der Kerl hat eine Chance verdient", erzählt er in einem TV-Interview. Aber nicht eine Person, sondern Hunderte sind dieser Meinung. Denn nachdem Jasmine Scofield an ihm vorbeifuhr, knipste sie rasch ein Foto von Casarez und dessen Lebenslauf und teilte es auf Twitter.

Nach wenigen Stunden schon Angebote

Der Beitrag hat sich mit mehr als 137.000 Retweets rasend schnell verbreitet. Und Casarez hat dank dieser Aktion seit Freitag mehr als 200 Stellenangebote erhalten. "Dass es so laufen wird, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Die Unterstützung ist überwältigend." Einige Firmen hätten ihm angeboten, ihm ein Hotelzimmer zu bezahlen, während er sich auf seine Vorstellungsgespräche vorbereitet.

Casarez war von Texas nach Kalifornien gezogen, um dort seinem Traum zu folgen und in der Technik-Branche erfolgreich durchzustarten. Nachdem er all seine Ersparnisse aufgebraucht hatte, landete er auf der Straße. Jetzt dürfte sich sein Traum doch noch erfüllen.

