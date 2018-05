Hier sagt der 104-Jährige, warum er sterben will

David Goodall ist nicht unheilbar krank, mit seinen 104 Jahren auf dem Buckel ist seine Lebensqualität drastisch gesunken – deshalb will der rüstige Senior jetzt seinem Leben ein Ende setzen.

Weil aktive Sterbehilfe in seiner Heimat Australien jedoch verboten ist, hat der 104-Jährige die weite Reise in die Schweiz angetreten. Am Montag ist er mit seinem Flieger in Basel gelandet, bereits am Donnerstag (10. Mai) plant er seinen freiwilligen Tod – "heute.at" berichtete.

Bewusst lässt er sich Goodall dabei von der Weltpresse begleiten. Er will damit die Diskussion über Sterbehilfe neu entfachen.

"Ich befürworte Sterbehilfe schon seit langer Zeit. Und ich bedaure es, dass ich in die Schweiz reisen muss, um selbst Sterbehilfe zu bekommen", sagt Goodall.

In einem Video erklärt der 104-Jährige warum er nicht auf seinen natürlichen Tod warten will:

Australiens ältester Wissenschaftler

Goodall arbeitete an der Edith Cowan Universität in Westaustralien. 2016 war er weltweit bekannt geworden, als ihn seine Universität im Alter von 102 Jahren endgültig in den Ruhestand schicken wollte – obwohl er seit seiner offiziellen Pensionierung unentgeltlich arbeitete.

Nach Protesten und Solidaritätsbekundungen von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt nahm die Universität die Entscheidung zurück. Goodall hat dutzende Forschungsarbeiten veröffentlicht und noch bis vor kurzem für verschiedene Fachzeitschriften gearbeitet.

