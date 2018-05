Australier David Goodall ist gestorben

Der heutige Donnerstag war der letzte Tag in David Goodalls Leben. Der 104-jährige Botaniker aus Australien war eigens in die Schweiz gereist, um dort aus dem Leben zu scheiden. Seine letzten Stunden verbrachte der Botaniker in den Gärten der Universität Basel zusammen mit seinen Enkelkindern.



Am Donnerstagmorgen hat sich der Australier David Goodall begleitet von seinen Enkeln zu seinem "letzten Termin" begeben. Mittels Infektionskanüle an seinem Arm hat sich der 104-jährige Australier selber ein tödliches Medikament verabreicht. Bis zuletzt hätte er gemäß dem Sterbehilfe-Verein Exit seinen Entscheid rückgängig machen können. Jetzt ist Goodall um 12.30 Uhr in Basel gestorben.

Fish and Chips als letztes Mahl

Zuvor hatte der Wissenschaftler laut britischen Medien im Kreise seiner Familie noch ein Mittagessen eingenommen: Fish and Chips und ein Stück Cheesecake – sein Lieblingsessen.

Nach seiner Ankunft in der Schweiz am Montag hatte Goodall Konsultationen mit zwei Ärzten der Stiftung Lifecircle, darunter ein Psychiater. Diese gaben gemäss Exit grünes Licht für das Vorhaben.

Am Donnerstag gab die Sterbehilfeorganisation Exit International bekannt, dass Goodall keine Beerdigung wünsche. Er wolle seinen Körper der Medizin zur Verfügung stellen. Wenn das nicht möglich sei, solle seine Asche verstreut werden.

