104-Jähriger reist zum Sterben in die Schweiz

Der ehemalige Wissenschafter David Goodall hat stolze 104 Jahre auf dem Buckel. Wie er das geschafft hat? "Ich kann nichts dafür. Es ist einfach so gekommen", antwortet er laut "Euronews". Jetzt ist er bereit zu gehen. Er möchte sterben, weil sich seine Lebensqualität von Tag zu Tag verschlechtert. Weil er in Australien aber keine Sterbehilfe in Anspruch nehmen darf, begibt er sich für seine allerletzte Reise in die Schweiz.

Umfrage Befürworten Sie Sterbehilfe? Ja.

Nein, niemals.

Nur bei Todkranken.

Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.

Sterbehilfe: Die rechtliche Situation in Österreich



Aktive Sterbehilfe, sprich die Tötung eines Menschen, ist in Österreich verboten. Darauf steht nach § 78 des Strafgesetzbuches eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.



Indirekte Sterbehilfe – die Inkaufnahme eines vorzeitigen Todes durch eine medizinische Behandlung, die primär der Schmerzlinderung dient – ist jedoch ist nicht strafbar. Allerdings nur, wenn dieser Wille im vollen Bewusstsein vom Patienten zuvor niedergeschrieben wurde. Ebenso verhält es sich, wenn auf lebensverlängernde Maßnahmen verzichtet wird (passive Sterbehilfe). (Quelle: , sprich die Tötung eines Menschen, ist in Österreich verboten. Darauf steht nach § 78 des Strafgesetzbuches eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.– die Inkaufnahme eines vorzeitigen Todes durch eine medizinische Behandlung, die primär der Schmerzlinderung dient – ist jedoch ist nicht strafbar. Allerdings nur, wenn dieser Wille im vollen Bewusstsein vom Patienten zuvor niedergeschrieben wurde. Ebenso verhält es sich, wenn auf lebensverlängernde Maßnahmen verzichtet wird (). (Quelle: NÖ Patienten- und Pflegeanwaltschaft

"Ich befürworte Sterbehilfe schon seit langer Zeit. Und ich bedaure es, dass ich in die Schweiz reisen muss, um selbst Sterbehilfe zu bekommen", sagt Goodall.

Eine Klinik in Basel hat den Antrag des 104-Jährigen angenommen. Dort wird sich der Australier nach einem kurzen Zwischenstopp in Bordeaux, um sich von seinen dortigen Verwandten zu verabschieden, noch Anfang Mai begeben.

Debatte um Euthanasie

Goodall erlangte als ältester Wissenschafter Australiens Bekanntheit. Seine Entscheidung zum Sterben in die Schweiz zu fliegen löste in seiner Heimat eine Debatte über Euthanasie aus. Der assistierte Suizid ist in Australien verboten. Ausgenommen ist lediglich der Staat Victoria. Dort dürfen allerdings nur Todkranke Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Das ist Goodall nicht, dennoch nimmt seine Lebensqualität stetig ab. "Ich bereue sehr, dieses Alter erreicht zu haben. Ich bin nicht glücklich und will sterben. Das ist nicht allzu traurig. Traurig ist, dass man davon abgehalten wird", zitiert der TV-Sender ABC den 104-Jährigen.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

(red)