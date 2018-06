Horror-Unfall! Fahrgäste aus Achterbahn geworfen

Schrecklicher Zwischenfall am Donnerstagabend in Daytona Beach (US-Bundesstaat Florida): Der Waggon einer Achterbahn sprang bei voller Fahrt aus den Schienen und drohte abzustürzen, berichtet "Fox News".

Zwei Fahrgäste wurden aus dem Wagen herausgeschleudert und stürzten rund zehn Meter in die Tiefe. Zwei Insassen hingen noch in dem entgleisten Waggon, acht weitere Personen blieben stecken.

Sofort rückte ein Großaufgebot von Einsatzkräften zu dem Park in Dayton aus und eilten den verletzten Personen zu Hilfe. Die Fahrgäste standen unter Schock und waren völlig verängstigt.

Sprecherin Sasha Stanton lobte den Einsatz und sprach seinen Dank an die Rettungskräfte aus: "Sie haben großartige Arbeit geleistet und dafür gesorgt, dass alle ruhig bleiben".

Wartung wird überprüft

Die genaue Anzahl der Verletzten ist nicht bekannt, ebenso wie die Unfallursache. Die Behörden haben die Ermittlungen bereits übernommen und überprüfen nun, wann das Fahrgeschäft das letzte Mal gewartet wurde.

BREAKING: Firefighters are working as fast as they can to rescue two people who are in a dangling roller coaster car that derailed at the Daytona Beach Boardwalk. LIVE video from our sister station @WFTV : https://t.co/nuDkDBJlJa pic.twitter.com/AXbf2ks0vi