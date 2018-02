Polizei jagt Kopf der Vergewaltigungs-Bande

Gemeinsam mit seinen vier Freunden im Alter von 16 und 23 Jahren soll Dean Martin Lauenburger in Essen und Gelsenkirchen mehrere junge Mädchen unter einem Vorwand in abgelegene Gegenden gelockt haben.

Dort setzte die Bande ihre Opfer unter Druck und nahm "sexuelle Handlungen an ihnen vor", so die Polizei. Die Behörden konnten bereits drei Tatverdächtige ausforschen und festnehmen. Ein 16-Jähriger kam auf freien Fuß.

Wo ist Dean Martin Lauenburger

Von dem Dean Martin Lauenburger fehlt aber weiterhin noch jede Spur. Der 18-Jährige ist vermutlich untergetaucht, dürfte sich aber noch in Deutschland befinden.

Mindestens vier Fälle sind der Polizei derzeit bekannt. Eine der Geschädigten hat sich bislang aber noch nicht an die Polizei. Die Ermittler wollen nicht ausschließen, dass die Opfer aus dem sozialen Umfeld der Bande stammen. Möglicherweise lernten sie die Mädchen aber auch im Internet kennen.

Wie die Polizei Essen gegenüber der "BILD" mitteilte, haben sie schon zahlreiche Hinweise erhalten: "Es sind mehrere Anrufe an unterschiedlichen Stellen eingegangen."

"Nirgendwo amtlich gemeldet"

Die Suche nach dem 18-Jährigen gestaltet sich als äußerst schwierig, da Lauenburger laut Polizei "nirgendwo amtlich gemeldet ist". Weder bei seinen Eltern noch in einer eigenen Wohnung.

Die Missbrauchsfälle der Bande schocken selbst erfahrene Polizeibeamte. "Es geht um besonders abscheuliche und brutale Straftaten", zitiert die "BILD" einen Polizeisprecher.

Martyrium der Opfer dauerte Stunden

"Ein Junge verabredete sich mit den Mädchen über soziale Medien, dann sollten sie in ein Auto steigen und ein bisschen mit Freunden herumfahren. Man fuhr mit ihnen an abgelegene dunkle Stellen, nahm ihnen das Handy ab, erpresste sexuelle Handlungen", so Ermittler Ulrich Schmitz gegenüber der deutschen Boulevardzeitung. Das Martyrium der Opfer soll dabei mehrere Stunden gedauert haben.

Laut "BILD" gehen die Ermittler von mindestens sechs Fällen aus. Mit der Veröffentlichung eines Bildes des Verdächtigen hoffen sich die Beamten nun mögliche Informationen zum Aufenthalt von Dean Martin Lauenburger.

Kontaktadresse der Polizei

Sachdienliche Hinweise werden an die Beamten des Kriminalkommissariats 12 unter der Telefonnummer (+49) 0201/829-0 erbeten.

(wil)