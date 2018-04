Der Vater des Amokfahrers meldet sich zu Wort

Nach der Amokfahrt mit insgesamt drei Toten in Münster schweben laut Polizei noch zwei der Verletzten in Lebensgefahr. Insgesamt waren bei der blutigen Tat am Samstag etwa 20 Menschen verletzt worden. Eine 51-jährige Frau und ein 65-jähriger Mann wurden getötet. Am Samstagnachmittag war ein Transporter in eine Menschengruppe gelenkt worden.

Zwei Verletzte in Lebensgefahr



Der mutmaßliche Täter Jens R. ist ein 48-Jähriger Deutscher mit psychischen Problemen. Nach seiner Amokfahrt hat er sich erschossen. Die Polizei schließt einen terroristischen oder politisch motivierten Hintergrund aus. Sie geht davon aus, dass Jens R. die Tat allein geplant und ausgeführt hat.

"Höllenqualen"

"Er muss in seinem Kopf Höllenqualen gehabt haben", sagt nun der Vater von R.. Sein Sohn sei nervlich schwer krank gewesen, sagt der 79-Jährige gegenüber der Zeitung. Sie hätten bis vor drei Jahren ein hervorragendes Verhältnis gepflegt. Dann sei es zum "Ausbruch dieser Krankheit" gekommen. Jens R. habe sich immer mehr von der Aussenwelt abgekapselt.

Der Vater dementiert Gerüchte um eine Abschiedsmail, die der Sohn an die Eltern geschrieben haben soll. Der Vater ist sich sicher: "Die Krankheit hat ihn zu dieser Tat und in den Tod getrieben." Zuvor hatte es geheißen, der Täter habe ein 92-seitige Manifest auch an Verwandte und Bekannte geschickt. Darin stelle sich der spätere Täter als Opfer seiner Eltern und seines Bekanntenkreises dar.

