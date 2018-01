Deutscher Dschihadisten-Rapper Deso Dogg ist tot

Der deutsche Rapper und Dschihadist Denis Mamadou Gerhard Cuspert († 42) alias "Deso Dogg" ist tot – das berichtet die deutsche "Bild"-Zeitung.

Demnach soll ein IS-naher Kanal mehrere Fotos veröffentlicht haben, die den Leichnam des Berliners zeigen sollen.

Dazu veröffentlichte der Sender eine Erklärung, wonach der Kämpfer "Abu Talha al-Almani" am Mittwoch bei Kämpfen in der Stadt Gharanij in der ostsyrischen Proveniz Deir ez Zor ums Leben gekommen sei.

Der Rapper hatte sich 2007 erstmals als gläubiger Muslim präsentiert. Drei Jahre später habe er sich aus dem Musikbusiness zurückgezogen, um Kontakte zu Salafisten zu suchen, so die "Bild".

