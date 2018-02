Deutsche Skifahrer sollen nicht mehr Schnitzel essen

Was bestellt der deutsche Skifahrer am liebsten? Der Essenszulieferer Deliveroo wollte das wissen, hat laut "Welt" eine Umfrage durchgeführt. Das Ergebnis: An der Spitze liegt Gulasch (78 Prozent), dahinter folgt das Wiener Schnitzel mit Pommes (76 Prozent), gefolgt von Käsespätzle (73 Prozent). Dazu trinken unsere Nachbarn Bier, Glühwein oder Almdudler.

Umfrage Was essen Sie in der Skihütte? Natürlich Schnitzel mit Pommes

Es geht nichts über ein Gulasch

Mein Hit: Berner Würstel mit Pommes frites

Germknödel, was sonst?

Kaspressknödel, klar

Mir reicht ein Salat

Um Hütten mache ich einen Bogen

Und regionale Spezialitäten?



Gulasch und Wiener Schnitzel gehen in den Alpen schwer als regionale Spezialitäten durch - weshalb der Alpenverein in 110 Hütten länderübergreifend die Initiative "So schmecken die Berge" gestartet hat. Ziel: regionale Spezialitäten zu fördern. Also: Kaspressknödel statt Pommes in Tirol, Flädlesuppe statt Gulaschsuppe im Allgäu, Raclette statt Berner Würstel in der Schweiz und Schlutzkrapfen statt Germknödel in Südtirol...

Die teilnehmenden Hütten beziehen ihre Spezialitäten aus maximal 50 Kilometern Entfernung, wenn geht, aus Bio-Landwirtschaft.

Einige Hütten gehen noch weiter, bieten gar keine Pommes frites mehr an...

