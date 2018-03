Deutsche entschuldigen sich für Nackte in Kirche

Wer am Wochenende in der kroatischen Küstenstadt Dubrovnik in die Kirche des heiligen Ignatius ging, konnte seinen Augen wohl nicht trauen: Direkt vor dem Altar räkelte sich eine nackte Frau. Mehrere Kameras filmten und fotografierten sie dabei, "heute.at" berichtete.

Das sorgte für große Aufregung in dem Urlaubsort. Der Bischof postete auf Facebook: "Vergib ihnen Herr, denn sie wissen nicht was sie tun." Die Einwohner waren etwas harscher und kommentierten: "Sie wussten sehr wohl was sie tun. Das ist eine Schande für Dubrovnik!" Auch der Bürgermeister der Stadt zeigte sich wenig begeistert über die Aktion. Eine Drehgenehmigung hätte es nicht gegeben.

Künstlerische Freiheit

Bei den Aufnahmen handelte es sich um Szenen, die für den Film "The Colour Nude" gedreht wurden. Hinter den Kameras standen Studenten der Berliner Filmakademie. Ben Gibson, der Direktor der Akademie, entschuldigte sich nun öffentlich.

Er erklärte, dass Studenten, die ihren ersten Film drehen, oft Fehler begehen, die auch andere Personen beleidigen oder verletzen. Gibson beruft sich auf die künstlerische Freiheit, erklärt jedoch, dass er nicht davon wusste, wo die Szenen gefilmt werden. Dazu meint er: "Ich entschuldige mich von ganzem Herzen bei den Gläubigen und bei den Einwohnern Dubrovniks."

(slo)