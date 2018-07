Deutscher verfolgte Juden in Zürich mit Messer

Ein betrunkener Deutscher sorgte am Samstagabend in Zürich für Aufruhr. Mit einem Messer, das in einer Hülle steckte, folgte er eine Gruppe von drei Personen jüdisch-orthodoxen Glaubens, nachdem diese aus dem Haus gekommen waren. Laut der Schweizer Tageszeitung "Blick" hat der Mann während der Verfolgungsjagd antisemitische Parolen von sich gegeben.

Von Passant gestoppt, von Polizei festgenommen

Der Angreifer konnte von einem Passant gestoppt werden und wurde von der Polizei vorübergehend festgenommen. "Eine konkrete Gefährdung bestand zu keiner Zeit", sagt Marco Cortesi, Medienchef der Stadtpolizei Zürich. Zwischen dem Angreifer und der Gruppe habe stets eine gewisse Distanz bestanden. Verletzt worden sei niemand.

Auf freiem Fuß angezeigt

"Der Verfolgung vorausgegangen war eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem Deutschen und einer Person aus der Dreiergruppe", so Cortesi. Beim Angreifer handle es sich nach jetzigem Erkenntisstand um einen Mann, der bisher nicht durch einen rassistischen Hintergrund aufgefallen war.

Der Deutsche sei inzwischen wieder auf freiem Fuß. Die Staatsanwaltschaft habe eine Untersuchung eröffnet.



(red)