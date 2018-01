Mordkommission ermittelt 17. Januar 2018 19:15; Akt: 17.01.2018 19:16 Print

Deutschland: 27-Jährige tot in Geschäft gefunden

In einem Laden in Essen ist am Mittwoch eine leblose Frau gefunden worden. Die Obduktion bestätigt ein Gewaltverbrechen. Die Ermittlungen laufen wegen Mordes.