Die Geschichte hinter dem herzzerreißenden Foto

Das Foto eines zweijährigen Mädchens an der US-mexikanischen Grenze gibt in den USA zu reden. Die Kritik an der Praxis, Einwandererfamilien an der Grenze zu trennen, wird immer lauter.