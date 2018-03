Die Iren dürfen heuer an Karfreitag wieder trinken

Irland galt lange Zeit als streng katholisches Land. Das Alkoholverbot am Karfreitag war eines der Zeichen dafür. Doch nach fast 100 Jahren wurde das Ausschankverbot im Jänner diesen Jahres vom irischen Parlament aufgehoben.

"Das Karfreitagsverbot stammt aus einer anderen Zeit", sagte Padraig Cribben, der Chef der Irischen Winzervereinigung gegenüber der britischen "BBC". Die Gründe für die Aufhebung des Alkoholverbots sind jedoch auch wirtschaftlich.

Mehreinnahmen durch durstige Touristen

Denn vielen Touristen ist das Alkoholverbot nicht bekannt, sie stehen vor den Pubs auf der Grünen Insel dann vor verschlossenen Türen. Gerade zur Osterzeit zieht es allerdings viele Touristen nach Irland. Durch die Aufhebung des Alkoholverbots erhofft sich die Gastronomie Mehreinnahmen von bis zu 40 Millionen Euro.

Doch nicht alle sind davon begeistert. Die Katholische Kirche sieht die Aufhebung aus religiösen Gründen kritisch. Aber es gibt auch nicht-religiöse Gründe. Gesundheitsorganisationen bemängeln, dass die Maßnahme dem Regierungsvorhaben, den Alkoholkonsum im Land zu senken, zuwiderläuft.

"Wollen wir nur diese Touristen?"

Eine Parlamentarierin fragte zudem: "Meinen wir ernsthaft, dass die einzigen Touristen, die wir wollen, jene sind, die es keine 24 Stunden ohne Alkohol aushalten?"

Auch einige Pub-Betreiber wollen ihr Lokal trotz der Gesetzesänderung am Karfreitag geschlossen halten. Gastwirt John Scanlon sagte der "BBC": "Wir haben nur an zwei Tagen im Jahr frei, am Karfreitag und am Weihnachtstag. Das wollen wir beibehalten. Das ist ein Tag, den Gastwirte mit ihren Familien verbringen wollen."

(red)