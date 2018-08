Die neue 200-Franken-Note verärgert Bosnier

In den sozialen Medien macht die neue 200er-Note mit der Drei-Finger-Geste Furore. In den Kommentaren eines Instagram-Posts von "20 Minuten" zur neuen Note wird die Geste darauf als serbischer Gruß gedeutet. "Ist das die serbische Währung?" , fragt eine Userin.

Die drei Finger galten in Serbien als nationales Identifikationssymbol während der Kriege gegen Kroatien, Bosnien und Albanien. In der Schweiz lebende Bosnier etwa erinnert die Note so an "Fürchterliches". Eigentlich aber soll die Hand mit den drei Fingern weder den serbischen Gruß noch den Schweizer Rütlischwur darstellen.

Was die Symbolik bedeutet

Laut der Schweizer Nationalbank zeigt die neue 200er-Note auf der Vorderseite den Urknall mit den wichtigsten heute bekannten Elementarteilchen des Standardmodells der Teilchenphysik. Die drei Finger der Hand deuten drei Koordinatenachsen an und stellen so die räumlichen Dimensionen dar, in denen Materie sich ausdehnt.

Die Darstellung über dem Globus zeigt die Verteilung der Landmassen in der späten Kreidezeit. Beim Design auf der Rückseite handelt es sich um die freie Illustration eines Teilchendetektors sowie einer Teilchenkollision. Diese beiden Sujets sollen die Schweizer Forschung symbolisieren.

