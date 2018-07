Die süßen Taufbilder von Prinz Louis sind da

Lange haben wir auf diese Bilder gewartet! Heute veröffentlichte der Palast fünf Fotos der Taufe von Prinz Louis.

Der kleine Prinz liegt friedlich und in ein sein Taufkleid gekleidet in den Armen seiner Mama. Neben ihm auf dem Sofa: sein mindestens genauso stolzer Vater William und seine großen Geschwister Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (3). Kates Eltern und Geschwister, Williams Bruder Harry (33) mit Ehefrau Herzogin Meghan (36) sowie sein Vater Charles (69) mit Gattin Camilla (71) stehen hinter der kleinen Familie. Besonders herzig ist ein Foto, auf dem der kleine Royal quitschvergnügt in die Kamera lacht – Taufe kann eben echt Spaß machen …

(isa)