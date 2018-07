Diebe stehlen Auto – mit vier Wochen altem Baby!

Und auf einmal wurde aus einem Autodiebstahl eine Kindesentführung! Wilder Krimi aus dem britischen Birmingham: Als Hausfrau Claire O. (39) mit ihrem grauen Audi S3 vor ihrer Haustür hielt und ausstieg, wurde sie plötzlich von zwei Unbekannten attackiert und vom Wagen weggestoßen! Die Täter sprangen ins Auto und rasten davon – sie hatten nicht bemerkt, dass sich Tochter Eliza (4 Wochen) im Kindersitz im Auto befand ...



Das Netz berichtet von dem dramatischen Fall (Quelle: YouTube).

Laut Augenzeugen versuchte die Mutter verzweifelt, dem davonfahrenden Auto zu folgen. Sie riss an den verschlossenen Türen des Audis, schrie "Mein Baby, mein Baby!" – sie wurde von dem wegrasenden Wagen mitgeschleppt und an beiden Beinen verletzt: "Weil wir Schreie hörten, rannte ich auf die Straße und sah unsere Nachbarin auf dem Boden liegen. Ihre Beine bluteten, sie hatte Verletzungen im Gesicht und sie schrie hysterisch", so der geschockte Anwohner Kanu Chavda (68).

Das Baby wurde Gott sei Dank in einem Spital abgegeben

Die sofort alarmierte Polizei rief eine Großfahndung aus, nahm die Verfolgung auf, aber von den dreisten Dieben, die zu Kidnappern wurden, fehlte jede Spur. Doch nach 45 Minuten das Wunder: Das entführte Mädchen war bei einem Spital abgegeben worden – unversehrt. Die völlig verzweifelte Mutter Claire O. konnte Baby Eliza wieder in die Arme schließen.

This is the first picture of mum Clare O'Neill, who was injured when car thieves stole her Audi with baby Eliza still inside. Can you help us catch the thieves? https://t.co/RVYJYuIc0n pic.twitter.com/Z70ymtpr7W