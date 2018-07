Diebin fällt auf der Flucht durch Ladendecke

Das war so wohl nicht geplant: Bereits Ende Juni ereignete sich der äußerst kuriose Fall in Kanada. Nun wurden die Aufnahmen der Überwachungskamera veröffentlicht - und die haben es in sich!

Ein Pärchen will in Alberta mit einer gestohlenen Kreditkarte einkaufen. Als die Ladenbesitzerin das bemerkt, ruft sie umgehend die Polizei. Was danach folgt, ist der wahrscheinlich witzigste Fluchtversuch des Jahres.

(slo)