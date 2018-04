Diese Mutter hat 14 Buben zur Welt gebracht

Was ist mit dem Y-Chromosom in dieser Familie los? Jay und Kateri Schwandt aus Rockford im US-Staat Michigan haben vergangenen Mittwoch ihr 14. Kind bekommen – nach 13 Buben ist es auch dieses Mal wieder ein Bub.

Das Ehepaar kannte das Geschlecht des Babys bis zur Geburt nicht. "Wir haben es eigentlich noch nie gewusst. Das wäre, als würde man sein Weihnachtsgeschenk schon zu Thanksgiving öffnen", sagt Vater Jay zu "Yahoo News".

Das größte Dilemma war diesmal die Namensfindung: "Nach 13 Jungen mussten wir kreativ werden." Schließlich entschieden sie sich für Finley Sheboygan. Der zweite Name ist eine Anspielung auf die Hoffnung der Schwandts, doch noch ein Mädchen zu bekommen und geht nach Jay auf die Geschichte eines Häuptlings der nordamerikanischen Ureinwohner zurück.

Dieser soll viele Söhne gehabt haben und hoffte, sein letztes Kind würde ein Mädchen. Als aber wieder ein Bub zur Welt kam, soll das Stammesoberhaupt seinen jüngsten Sohn "Sheboygan" für "she is a boy again" (sie ist wieder ein Junge) genannt haben.

Familie verbringt viel Zeit zusammen

Von den 14 Kindern im Alter zwischen wenigen Tagen und 25 Jahren leben nur noch elf zuhause. Drei der ältesten – Tyler, Zach und Drew – wohnen mit ihren Freundinnen zusammen oder besuchen die Uni.

Dennoch genießt die Großfamilie viel Zeit gemeinsam. Wenige Wochen vor der Geburt von Baby Nummer 14 machten die Schwandts Ferien gemeinsam mit den Freundinnen der ältesten Söhne. "Wir lieben dieses Leben. Wir könnten es uns nicht anders vorstellen."

Ein weiteres Kind kommt aber nicht mehr in Frage: "Keine Chance", sagt Vater Jay. Das sagte er zwar auch schon nach der Geburt einiger seiner anderen Kinder.

